[3ème Salon] Du livre et de la coquille Saint-Aubin-sur-Scie

[3ème Salon] Du livre et de la coquille

Salle des fêtes Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Venez découvrir des auteurs locaux, quelques ouvrages totalement inédits et… déguster quelques coquilles en fin de matinée avec un peu de musique…

Un salon pas comme les autres… entre livres et coquilles… c’est à Saint Aubin sur Scie le dimanche 2 novembre dans la salle des fêtes près de la gare dans le centre bourg.

Avec la participation de La Confrérie des Chevaliers du Harengs et de la Coquille St Jacques de Dieppe.

N’hésitez pas, c’est un joyeux moment de découvertes ! .

Salle des fêtes Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 33 92 18 lesmotsdeplume.dieppe@gmail.com

