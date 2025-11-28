3ème salon du petit format de la villa Frouin Villa Frouin Hyères
3ᵉ Salon du Petit Format à la Villa Frouin (Hyères) • Plus de 50 artistes • Œuvres à 90 € • Entrée libre • 28 nov-1ᵉʳ déc. 2025 • Format max 30×30 cm • 100 % reversé aux artistes
Villa Frouin 129 chemin des villas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 73 61 68 nfbnadegefrouin@gmail.com
English :
3? Salon du Petit Format at Villa Frouin (Hyères) ? Over 50 artists ? ?works at 90 ? Free admission ? Nov. 28-Dec. 1?? 2025 ? Maximum format: 30×30 cm ? 100% donated to artists
German :
3? Salon du Petit Format in der Villa Frouin (Hyères) ? Über 50 Künstler ? ?Werke zu 90 ? Freier Eintritt ? 28 Nov-1?? Dez 2025 ? Maximales Format: 30×30 cm ? 100% an die Künstler gespendet
Italiano :
3? Salon du Petit Format a Villa Frouin (Hyères) ? Oltre 50 artisti ? 90 opere ? Ingresso libero ? 28 novembre-1 dicembre 2025 ? Formato massimo: 30×30 cm ? 100% devoluto agli artisti
Espanol :
3? Salón del Pequeño Formato en la Villa Frouin (Hyères) ? Más de 50 artistas ? 90 obras ? Entrada gratuita ? 28 nov-1?? dic 2025 ? Formato máximo: 30×30 cm ? 100% donado a los artistas
L’événement 3ème salon du petit format de la villa Frouin Hyères a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée