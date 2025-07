3ème salon Expressions d’Artistes Le Bec-Hellouin

3ème salon Expressions d’Artistes Le Bec-Hellouin vendredi 18 juillet 2025 18:00:00.

3ème salon Expressions d’Artistes

Salle des fêtes Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-21

Ecrivains Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Michel LOUVEL, Giles MALGRAIN, Joëlle ROUAULT

Musicien vidéaste Pierrot DES ROCHES

Graveur Maquettiste Pierre MOUETTE

Peintres Denis COLMONT, Jacques FOUREY, Françoise HUSSON, Claire MAILLARD, Constance MALGRAIN, Fabien RENAULT, Patrick WELL

Photographe Christian BULTEAU

Animations adultes et enfants

Vernissage le 18 à 18h

Ecrivains Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Michel LOUVEL, Giles MALGRAIN, Joëlle ROUAULT

Musicien vidéaste Pierrot DES ROCHES

Graveur Maquettiste Pierre MOUETTE

Peintres Denis COLMONT, Jacques FOUREY, Françoise HUSSON, Claire MAILLARD, Constance MALGRAIN, Fabien RENAULT, Patrick WELL

Photographe Christian BULTEAU

Animations adultes et enfants

Vernissage le 18 à 18h .

Salle des fêtes Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie michelagnesplus@orange.fr

English : 3ème salon Expressions d’Artistes

Writers: Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Michel LOUVEL, Giles MALGRAIN, Joëlle ROUAULT

Video musician: Pierrot DES ROCHES

Engraver and modeler: Pierre MOUETTE

Painters: Denis COLMONT, Jacques FOUREY, Françoise HUSSON, Claire MAILLARD, Constance MALGRAIN, Fabien RENAULT, Patrick WELL

Photographer: Christian BULTEAU

Entertainment for adults and children

Vernissage on 18th at 6pm

German :

Schriftsteller: Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Michel LOUVEL, Giles MALGRAIN, Joëlle ROUAULT

Musiker und Videokünstler: Pierrot DES ROCHES

Graveur Maquettiste: Pierre MOUETTE

Maler: Denis COLMONT, Jacques FOUREY, Françoise HUSSON, Claire MAILLARD, Constance MALGRAIN, Fabien RENAULT, Patrick WELL

Fotograf: Christian BULTEAU

Animationen für Erwachsene und Kinder

Vernissage am 18. um 18 Uhr

Italiano :

Scrittori: Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Michel LOUVEL, Giles MALGRAIN, Joëlle ROUAULT

Musicista video: Pierrot DES ROCHES

Incisore e modellista: Pierre MOUETTE

Pittori: Denis COLMONT, Jacques FOUREY, Françoise HUSSON, Claire MAILLARD, Constance MALGRAIN, Fabien RENAULT, Patrick WELL

Fotografo: Christian BULTEAU

Attività per adulti e bambini

Inaugurazione il 18 alle 18.00

Espanol :

Guionistas: Bernard GLIETSCH, Jean L’HORSAIN, Michel LOUVEL, Giles MALGRAIN, Joëlle ROUAULT

Músico de vídeo: Pierrot DES ROCHES

Grabador y maquetista: Pierre MOUETTE

Pintores: Denis COLMONT, Jacques FOUREY, Françoise HUSSON, Claire MAILLARD, Constance MALGRAIN, Fabien RENAULT, Patrick WELL

Fotógrafo: Christian BULTEAU

Actividades para adultos y niños

Inauguración el 18 a las 18.00 h

L’événement 3ème salon Expressions d’Artistes Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay