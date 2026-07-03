3ÈME TOURNOI DE PÉTANQUE DU BISTROT DE GIBEL BISTROT DE GIBEL Gibel

Informations pratiques

Gibel

3ÈME TOURNOI DE PÉTANQUE DU BISTROT DE GIBEL

BISTROT DE GIBEL 49 Grand Rue Gibel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concours pétanque amateur convivial, événement local, jeu traditionnel, ambiance festive, inscription sur place, idéal sortie loisirs entre amis et moment familial.

Le Bistrot de Gibel vous propose son 3e concours de pétanque.

Convivialité, et bonne humeur au programme! Constituez vos équipes et venez vous régaler avec nous.

Inscription sur place au Bistrot de Gibel, jardin de la Mairie.

Toujours nos planches locales à grignoter (charcuterie fromage -7€) et nos boissons locales à siroter (avec ou sans alcool). .

BISTROT DE GIBEL 49 Grand Rue Gibel 31560 Haute-Garonne Occitanie barmunicipal.gibel@gmail.com

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English :

A friendly amateur pétanque tournament, a local event, a traditional game, a festive atmosphere, on-site registration—perfect for a fun outing with friends or a family outing.

L’événement 3ÈME TOURNOI DE PÉTANQUE DU BISTROT DE GIBEL Gibel a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE