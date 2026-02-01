3ème tournoi de tennis de table Châteauneuf-du-Faou
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2026-02-21 12:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
3ème tournoi de tennis de table au complexe Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou le samedi 21 février
> licenciés et non licenciés
12h: tournois jeunes (5€)
12h: tableau par handicap de points adultes et juniors
18h: 2 tableaux par classement (64 joueurs max. classement intégral)
1 tableau 7€ et 2 tableaux 10€
Dotation 300€ nombreux lots
Crêpes et buvette sur place
16 tables
Organisé par les Pongistes de l’Aulne
pongaulne@gmail.com
06 84 04 34 46 .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 84 04 34 46
