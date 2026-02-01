3ème tournoi de tennis de table Châteauneuf-du-Faou

3ème tournoi de tennis de table

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 12:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

3ème tournoi de tennis de table au complexe Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou le samedi 21 février

> licenciés et non licenciés

12h: tournois jeunes (5€)

12h: tableau par handicap de points adultes et juniors

18h: 2 tableaux par classement (64 joueurs max. classement intégral)

1 tableau 7€ et 2 tableaux 10€

Dotation 300€ nombreux lots

Crêpes et buvette sur place

16 tables

Organisé par les Pongistes de l’Aulne

pongaulne@gmail.com

06 84 04 34 46 .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 84 04 34 46

English : 3ème tournoi de tennis de table

