3ème Trail des Romains Centre Socio-Culturel Boust

Boust

3ème Trail des Romains

Centre Socio-Culturel 86 Rue des Bleuets Boust Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Plongez au cœur de l’histoire et venez fouler les traces des légions romaines lors de la 3ème édition du Trail des Romains !

Entre nature, patrimoine et convivialité, cet événement vous promet une expérience sportive unique dans un décor inspiré de l’époque romaine.

Trois distances au choix 10km, 15km et 21km. Boisson offerte pour tous les participants.

Chaque dossard est un don au profit de la SPA.

Restauration sur place.

Inscription obligatoire en ligne.Tout public

12 .

Centre Socio-Culturel 86 Rue des Bleuets Boust 57570 Moselle Grand Est +33 6 89 66 06 33 running.boust57570@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the heart of history and follow in the footsteps of the Roman legions at the 3rd edition of the Trail des Romains!

Combining nature, heritage and conviviality, this event promises a unique sporting experience in a setting inspired by the Roman era.

Three distances to choose from: 10km, 15km and 21km. Complimentary drinks for all participants.

Each bib is a donation to the SPA.

Catering on site.

Online registration required.

L’événement 3ème Trail des Romains Boust a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS