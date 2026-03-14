3ème Trophée Agnès Lassalle Equipe de France de Football des Professeurs VS Real Union d’Irun veteranos Stade pavillon bleu Saint-Jean-de-Luz

3ème Trophée Agnès Lassalle Equipe de France de Football des Professeurs VS Real Union d’Irun veteranos

Stade pavillon bleu Avenue Georges Clemenceau Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Match de gala hommage à notre consoeur Agnès Lassalle. Après Biarritz en 2024, Irun en 2025 il s’agit ainsi de la 3ème édition à Saint-Jean-de-Luz au Stade du Pavillon bleu. .

Stade pavillon bleu Avenue Georges Clemenceau Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 36 30 15 lequipeduprofesseur@gmail.com

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English : 3ème Trophée Agnès Lassalle Equipe de France de Football des Professeurs VS Real Union d’Irun veteranos

L’événement 3ème Trophée Agnès Lassalle Equipe de France de Football des Professeurs VS Real Union d’Irun veteranos Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque