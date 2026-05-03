Échenay

3eme vide-grenier à Echenay

Village Échenay Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Venez faire des bonnes affaires au vide-grenier d’Echenay et retrouvez une animation avec un panier garni à remporter d’une valeur de 80€ pour une mise de 1€. Attractions sur place pour petits et grands. Buvette/Restauration et animations. .

Village Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 21 93 81

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English :

L’événement 3eme vide-grenier à Echenay Échenay a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville