3eme vide-grenier à Echenay Échenay
3eme vide-grenier à Echenay Échenay dimanche 17 mai 2026.
Échenay
3eme vide-grenier à Echenay
Village Échenay Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Venez faire des bonnes affaires au vide-grenier d’Echenay et retrouvez une animation avec un panier garni à remporter d’une valeur de 80€ pour une mise de 1€. Attractions sur place pour petits et grands. Buvette/Restauration et animations. .
Village Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 21 93 81
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English :
L’événement 3eme vide-grenier à Echenay Échenay a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville