Rendez-vous à l’EHESP en salle S3 – Séquoia

Le 3ème Workshop «Management et Santé» en partenariat avec l’EHESP aura lieu le 18 juin 2025 de 12h30 à 14h00, en format hybride (à l’EHESP et en ligne).

### Echange autour de deux présentations

«Représentations et perceptions des parlementaires français concernant l’industrie de l’alcool, l’industrie du tabac et deux mesures de prix : la taxation des produits du tabac et le prix minimum par unité d’alcool. Présentation d’une étude exploratoire qualitative en cours.»

* Ana Millot, Ingénieure de recherche, EHESP

* François Topart, Doctorant, EHESP et Chargé de plaidoyer et de recherche, Comité national contre le tabagisme

«Le rôle des pratiques de gestion standardisées dans l’amélioration de la qualité des soins : L’expérience des groupes de santé privés. Présentation d’une étude en cours.»

* Corentin Le Bot, ATER, Université de Rennes, IGR-IAE Rennes & CREM

* Rozenn Perrigot, Professeur des Universités, Université de Rennes, IGR-IAE Rennes & CREM

* Nicolas Sirven, Professeur des Universités, EHESP

EHESP – École des hautes études en santé publique 15 Av. du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine