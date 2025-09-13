3èmes Puces Créatives I Brocante Loisirs Créatifs Nogent-le-Rotrou

42 rue Villette-Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Expo-vente de créations.

5€ la table de 2 mètres.

Café, gâteaux & boissons sur place.

Organisées par Nogent Loisirs Créatifs & l’Association Amicale Laïque.

Accès libre

Découvertes & flâneries au rdv ;-) .

42 rue Villette-Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 72 98 07 26

English :

3rd Puces Créatives in Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs

Exhibition and sale of creations.

5? per 2-metre table.

German :

3ème Puces Créatives à Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs (Flohmarkt für kreative Hobbys)

Ausstellung und Verkauf von Kreationen.

5? der 2-Meter-Tisch.

Italiano :

3èmes Puces Créatives à Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs

Esposizione e vendita di creazioni.

5? per tavolo di 2 metri.

Espanol :

3èmes Puces Créatives à Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs

Exposición y venta de creaciones.

5? por mesa de 2 metros.

