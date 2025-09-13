3èmes Puces Créatives I Brocante Loisirs Créatifs Nogent-le-Rotrou
42 rue Villette-Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
3èmes Puces Créatives à Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs
Expo-vente de créations.
5€ la table de 2 mètres.
Expo-vente de créations
5€ la table de 2 mètre
Café, gâteaux & boissons sur place.
Organisées par Nogent Loisirs Créatifs & l’Association Amicale Laïque.
Accès libre
Découvertes & flâneries au rdv ;-) .
42 rue Villette-Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 72 98 07 26
English :
3rd Puces Créatives in Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs
Exhibition and sale of creations.
5? per 2-metre table.
German :
3ème Puces Créatives à Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs (Flohmarkt für kreative Hobbys)
Ausstellung und Verkauf von Kreationen.
5? der 2-Meter-Tisch.
Italiano :
3èmes Puces Créatives à Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs
Esposizione e vendita di creazioni.
5? per tavolo di 2 metri.
Espanol :
3èmes Puces Créatives à Nogent Le Rotrou I Brocante Loisirs Créatifs
Exposición y venta de creaciones.
5? por mesa de 2 metros.
