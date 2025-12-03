3ÈMES RENCONTRES VIGNERONNES, Limoux

3ÈMES RENCONTRES VIGNERONNES

11a Allée des Marronniers Limoux Aude

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

2026-02-21

A l’occasion du carnaval du monde, le samedi 21 Février, La Maison des Vins organise ses 3èmes Rencontres Vigneronnes.

Les Domaines de l’Appellation Limoux s’installent dans la cour de la Maison des Vins pour une journée effervescente, festive et conviviale. Bulles et vins locaux, Bar à huîtres et bonne ambiance garantie.

Entrée libre, achat du verre pour les dégustations 2€ dégustations gratuites, vente de vin au verre ou à la bouteille sur place ou à la bouteille et au carton, à emporter

11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00 accueil@limoux-aoc.com

English :

On the occasion of the Carnival of the World, La Maison des Vins is organizing its 3rd Rencontres Vigneronnes on Saturday February 21.

The Domaines de l?Appellation Limoux will be setting up in the courtyard of La Maison des Vins for an effervescent, festive and convivial day. Bubbles and local wines, an oyster bar and a great atmosphere guaranteed.

Free admission, purchase of glass for tastings 2? free tastings, sale of wine by the glass or bottle on site, or by the bottle and box, to take away

