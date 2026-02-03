3IA lunch break x Pulse Audition, Le village by CA Provence Côte d’Azur, Valbonne

3IA lunch break x Pulse Audition Lundi 16 mars, 11h00 Le village by CA Provence Côte d’Azur Alpes-Maritimes

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T11:00:00+01:00 – 2026-03-16T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-16T11:00:00+01:00 – 2026-03-16T14:00:00+01:00

Le 3IA Côte d’Azur offre aux professionnels de la Côte d’Azur une nouvelle opportunité de se rencontrer et d’échanger sur le thème de l’IA.

Au programme de cette nouvelle pause déjeuner dédiée à l’IA : découvrez comment la startup Pulse Audition, récemment acquise par Essilor Luxottica, a été propulsée par sa collaboration avec 3IA Côte d’Azur !

Invités :

Léonie Borne, Research & Data Scientist (Pulse Audition)

Pierre-Alexandre Mattei, Titulaire de chaire (3IA Côte d’Azur)

Alain Prette, Responsable des Partenariats et de l’Innovation (3IA Côte d’Azur)

Le village by CA Provence Côte d'Azur Rue Claude Daunesse Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Découvrez le champ des possibles des partenariats avec la recherche académique