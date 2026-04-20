3SUM ( TRIBUTE TO MUSE ) ➤ @LESMARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

3SUM ( TRIBUTE TO MUSE ) ➤ @LESMARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :

2026-04-24

3SUM est un tribute band reprenant grands standards et morceaux plus méconnus du groupe de rock britannique MUSE.

3SUM est un tribute band consacré exclusivement au groupe de rock britannique MUSE.

Baptiste (clavier/trompette), Guillaume (basse), JC (batterie) et Romain (guitare et chant) parcourent les 9 albums et les 25 ans de carrière de ce groupe désormais mondialement connu.

Un concert où se mêlent les plus grands standards et des morceaux plus méconnus, des riffs rock, des lignes électro, des envolées lyriques.

Que vous soyez déjà fan ou que vous découvriez l’univers de MUSE, ƎSUM vous remplira de plaisir.

[YOUTUBE](https://www.youtube.com/@3SUM-sh7vt)

[SPOTIFY]( https://open.spotify.com/intl-fr/artist/12Chz98pHFMPJEknJQMWvI)

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Vendredi 21 avril 2026

⏱️ 21H00

Participation Libre

Les Marins d’Eau Douce Ramonville

☎️ 05 61 73 16 15

Réservations fortement recommandée pour avoir une table ( cuisines ouvertes de 18h30 à 20h45 )

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Les Marins d’eau douce 6 rue Hermès (en haut de l’allée) Parc technologique du canal, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Midi-Pyrénées

Parking Salle des Fêtes Métro ligne B Terminus Ramonville Bus ligne 111 Arrêt Joliot Curie à pieds par le canal = 15 mn du métro

Proche BIKINI.

Ouverture à partir de 17h30. .

Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15

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English :

3SUM is a tribute band covering the great standards and lesser-known songs of British rock band MUSE.

L’événement 3SUM ( TRIBUTE TO MUSE ) ➤ @LESMARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE