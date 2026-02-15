4ᵉ édition du Festival itinérant Musiques au fil du Dropt Église Sainte-Marie Miramont-de-Guyenne
4ᵉ édition du Festival itinérant Musiques au fil du Dropt Église Sainte-Marie Miramont-de-Guyenne vendredi 17 juillet 2026.
4ᵉ édition du Festival itinérant Musiques au fil du Dropt
Église Sainte-Marie Rue Jasmin Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
À l’occasion de la 4ᵉ édition de son festival itinérant Musiques au fil du Dropt , l’association du même nom vous propose 5 concerts dans 5 communes de la Vallée du Dropt. Programme à venir !
Église Sainte-Marie Rue Jasmin Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 71 18 contact@paysdeduras.com
English : 4ᵉ édition du Festival itinérant Musiques au fil du Dropt
For the 4? edition of its travelling festival Musiques au fil du Dropt , the association of the same name is offering 5 concerts in 5 communes of the Vallée du Dropt. Program to come!
