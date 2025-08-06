4 211 KM Cholet
4 211 KM Cholet mercredi 8 avril 2026.
4 211 KM
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
De et M/S Aïla Navidi Avec 9 comédiens
2 Molières 2024 Meilleur Spectacle Théâtre privé et Révélation féminine pour Olivia Pavlou-Graham.
Un road trip poignant au cœur de l’exil et de l’espoir, récompensé aux Molières à ne surtout pas manquer. .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
