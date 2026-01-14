4 211 KM Soissons

4 211 KM

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

Date(s) :

2026-03-06

4 211 KM c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun venus d’Iran pour se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée.

Yalda leur fille, née à Paris nous raconte leur exil, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Elle nous balade entre ses deux mondes sa famille, des déracinés qui ne se plaignent jamais, et la société française dans laquelle elle cherche désespérément sa place. C’est l’histoire d’un héritage que l’on aime et que l’on déteste, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui cherchent à se frayer un nouveau chemin.

Alors qu’en Iran le peuple se révolte depuis plus d’un an, cette pièce résonne de manière particulière. Elle nous éclaire sur la barbarie du régime islamique et témoigne du combat que mènent les Iraniens depuis plus de 44 ans, ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont restés et les exilés.

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4,211 KM is the distance between Paris and Teheran, traveled by Mina and Fereydoun, who came from Iran to take refuge in France after a revolution stolen from them.

Their daughter Yalda, born in Paris, tells us about their exile, their fight for freedom, their love of a country and their hope of returning. She takes us on a journey between her two worlds: her family, uprooted people who never complain, and French society, in which she is desperately seeking her place. It’s the story of a heritage both loved and hated, and of men and women trying to find a new path.

At a time when the people of Iran have been in revolt for over a year, this play has a special resonance. It sheds light on the barbarity of the Islamic regime and bears witness to the struggle waged by Iranians for over 44 years, by those who are no longer there, those who have stayed and those who are exiled.

L’événement 4 211 KM Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons