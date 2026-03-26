4 animaux 4 couleurs Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
4 animaux 4 couleurs Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes vendredi 3 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 17:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Atelier imagier bilingue avec Junko NakamuraVenez réaliser votre livre-accordéon de quatre pages en collage, avec quatre animaux de quatre couleurs différentes. Complétez ensuite votre imagier en écrivant le nom de chaque animal en français et en japonais.
Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=4-animaux-4-couleurs
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