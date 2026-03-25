4 animaux 4 couleurs Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 15:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Atelier imagier bilingue avec Junko NakamuraVenez réaliser votre livre-accordéon de quatre pages en collage, avec quatre animaux de quatre couleurs différentes. Complétez ensuite votre imagier en écrivant le nom de chaque animal en français et en japonais.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 02 40 93 41 60 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=4-animaux-4-couleurs-_-floresca-guepin



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