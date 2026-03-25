4 animaux 4 couleurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes
4 animaux 4 couleurs Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 4 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 10:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Atelier imagier bilingue avec Junko NakamuraVenez réaliser votre livre-accordéon de quatre pages en collage, avec quatre animaux de quatre couleurs différentes. Complétez ensuite votre imagier en écrivant le nom de chaque animal en français et en japonais.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 02 40 41 54 00 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=4-animaux-4-couleurs-_-lisa-bresner
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