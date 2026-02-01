4 CHANDELLES Stage de création avec Anna Valentine Place de la gare Le Relecq-Kerhuon

4 CHANDELLES Stage de création avec Anna Valentine

Place de la gare La Gare, Centre d’art et de design Le Relecq-Kerhuon Finistère

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-16

Plongez au cœur de l’hiver pour un atelier chaleureux et créatif avec Anna Valentine.

Ensemble, nous ferons fondre et couler la cire, façonnerons l’argile et une pâte à modeler comestible cuite sur place, pour imaginer quatre chandelles accompagnées de leurs grands chandeliers des pièces sculpturales d’au moins 30 cm !

Une expérience sensible et gourmande, entre lumière, matière et création.

Atelier proposé en écho à l’exposition À feu doux de Lorie Bayen El-Kaim et Julie Tunas, présentée à La Gare, Centre d’art et de design.

Informations pratiques

– Réservation obligatoire

– De 6 à 11 ans

– 70 euros les 3 jours de stage (16, 17, et 18/02 de 14h à 17h) .

Place de la gare La Gare, Centre d’art et de design Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 9 52 36 08 18

