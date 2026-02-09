4 -ème édition Journée à La Ferme GAEC Chavenon Taxat-Senat
4 -ème édition Journée à La Ferme GAEC Chavenon Taxat-Senat samedi 9 mai 2026.
4 -ème édition Journée à La Ferme
GAEC Chavenon 63 Route de Taxat-Senat Taxat-Senat Allier
Tarif : – –
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
2026-05-09
La Gaec Chavenon vous offre une belle occasion de venir découvrir l’exploitation, leur métier et de partager un moment convivial. Ambiance assurée !
GAEC Chavenon 63 Route de Taxat-Senat Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 12 90 13
English :
The Gaec Chavenon is offering you a great opportunity to come and discover their farm and their profession, and to share a convivial moment. The atmosphere is guaranteed!
