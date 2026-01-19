4 ème Festival International d’échecs Blitz et rapide salle claude Augier Montendre

4 ème Festival International d’échecs Blitz et rapide

salle claude Augier Rue de St Pierre Montendre Charente-Maritime

Début : 2026-02-21 08:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Participez au 4ème festival international Blitz et Rapide de Montendre, une compétition échiquéenne dynamique et prestigieuse qui attire les meilleurs joueurs français.

+33 6 46 10 50 55 johnvoo@live.fr

English :

Take part in the 4th Festival International Blitz et Rapide de Montendre, a dynamic and prestigious chess competition that attracts the best players in France.

