4 ème Festival International d’échecs Blitz et rapide salle claude Augier Montendre

4 ème Festival International d’échecs Blitz et rapide
salle claude Augier Rue de St Pierre Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-02-21 08:30:00
fin : 2026-02-22
2026-02-21
Participez au 4ème festival international Blitz et Rapide de Montendre, une compétition échiquéenne dynamique et prestigieuse qui attire les meilleurs joueurs français.
salle claude Augier Rue de St Pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 10 50 55 johnvoo@live.fr
English :
Take part in the 4th Festival International Blitz et Rapide de Montendre, a dynamic and prestigious chess competition that attracts the best players in France.
