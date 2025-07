4 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie

4 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie dimanche 10 août 2025.

4 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU

Cal Mateu Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

Date(s) :

2025-08-10

4e marché d’été à Cal-Mateu.

Marché d’artisans et producteurs locaux.

Vide-grenier salle de la Bergerie.

Animation musicale avec le duo Tête à tête

Entrée gratuite, restauration sur place

.

Cal Mateu Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05

English :

4th summer market at Cal-Mateu.

Market of local craftsmen and producers.

Garage sale in the Salle de la Bergerie.

Musical entertainment with the duo Tête à tête

Free admission, on-site catering

German :

4. Sommermarkt in Cal-Mateu.

Markt mit Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten.

Flohmarkt im Salle de la Bergerie.

Musikalische Unterhaltung mit dem Duo Tête à tête

Freier Eintritt, Verpflegung vor Ort

Italiano :

4° mercato estivo di Cal-Mateu.

Mercato di artigiani e produttori locali.

Vendita di garage nella Salle de la Bergerie.

Intrattenimento musicale con il duo Tête à tête

Ingresso libero, ristorazione in loco

Espanol :

4º mercado de verano en Cal-Mateu.

Mercado de artesanos y productores locales.

Venta de garaje en la Salle de la Bergerie.

Animación musical con el dúo Tête à tête

Entrada gratuita, restauración in situ

L’événement 4 ÈME MARCHÉ D’ÉTÉ DE CAL MATEU Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2025-07-17 par OTC PYRENEES CERDAGNE