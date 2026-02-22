4 ÈME SALON DES ARTS Capestang
4 ÈME SALON DES ARTS Capestang samedi 28 février 2026.
2 rue Arago Capestang Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
25 exposants Peinture, Sculpture, Photo, Artistes en herbes
Buvette et petite restauration sur place .
2 rue Arago Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 03 56 79 42 capestacles@gmail.com
25 exhibitors: Painting, Sculpture, Photography, Emerging artists
