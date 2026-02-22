4 ÈME SALON DES ARTS Capestang

4 ÈME SALON DES ARTS

2 rue Arago Capestang Hérault

Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01

25 exposants Peinture, Sculpture, Photo, Artistes en herbes
Buvette et petite restauration sur place   .

2 rue Arago Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 03 56 79 42  capestacles@gmail.com

English :

25 exhibitors: Painting, Sculpture, Photography, Emerging artists

