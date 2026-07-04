Informations pratiques

Cazères-sur-l’Adour

4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.

18h atelier milonga tango

20h concert de musique andine Duo Pan y rosas Suzanne Gruca Carlos Prado

21h concert de tango Iriel Kaufman et Tomi Mutio .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour

L’événement 4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade