4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour
mercredi 12 août 2026 · Cazères-sur-l'Adour
Informations pratiques
Cazères-sur-l’Adour
4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour
Cazères-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.
18h atelier milonga tango
20h concert de musique andine Duo Pan y rosas Suzanne Gruca Carlos Prado
21h concert de tango Iriel Kaufman et Tomi Mutio .
Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48
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English : 4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour
L’événement 4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade