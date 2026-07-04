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AGENDA · Cazères-sur-l'Adour

4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour

mercredi 12 août 2026 · Cazères-sur-l'Adour

4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
40270 Cazères-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Cazères-sur-l’Adour

4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour

Cazères-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.
18h atelier milonga tango
20h concert de musique andine Duo Pan y rosas Suzanne Gruca Carlos Prado
21h concert de tango Iriel Kaufman et Tomi Mutio   .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48 

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English : 4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour

L’événement 4 ème tournée de verano Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade