4 Harmonies en concert au Dôme Mutzig

4 Harmonies en concert au Dôme
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-29 16:00:00
Ce concert inédit regroupe 4 harmonies de la Vallée de la Bruche (Fouday, Rothau, Lutzelhouse & Niederhaslach) avec 130 musiciens réunis sur une même scène ! Une idée née grâce à l’union de deux musiciens de ces différentes harmonies ! .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
