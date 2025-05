4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France – Lens, 13 mai 2025 07:00, Lens.

Pas-de-Calais

4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-13

2025-05-13

Le mardi 13 mai se disputera la première classique d’un jour nommée Classique Dunkerque Grand Prix des Hauts de France au départ de Dunkerque et dont l’arrivée se fera dans les rues de Lens

Classée en 1.1, cette nouvelle épreuve permettra aux coureurs de remporter entre 125 et 3 points en une journée. Dans la foulée, les équipes et coureurs pourront enchainer, dès le lendemain, avec la 69e édition des Quatre Jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts de France ! Une édition qui se déroulera sur 5 jours avec le final dans les rues de Dunkerque le dimanche 18 mai ! .

place Jean Jaurès

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Tuesday May 13 sees the first one-day classic, the Classique Dunkerque? Grand Prix des Hauts de France, starting in Dunkirk and finishing in the streets of Lens

German :

Am Dienstag, dem 13. Mai, findet der erste Eintagesklassiker namens Classique Dunkerque ? Grand Prix des Hauts de France mit Start in Dünkirchen und Ziel in den Straßen von Lens

Italiano :

Martedì 13 maggio si svolge la prima classica di un giorno, la Classique Dunkerque ? Grand Prix des Hauts de France, con partenza da Dunkerque e arrivo nelle strade di Lens

Espanol :

El martes 13 de mayo se celebra la primera clásica de un día, la Classique Dunkerque ? Grand Prix des Hauts de France, con salida en Dunkerque y llegada en las calles de Lens

