4 Lau Memory and the Pictones Concert La Chopine – La Chopine Fontenay-le-Comte, 6 juin 2025 20:30, Fontenay-le-Comte.

Vendée

4 Lau Memory and the Pictones Concert La Chopine La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Concert à La Chopine

Concert gratuit à La Chopine !

Le groupe Pictones est un mélange de « bon vieux rock » énervé, comme on n’en fait plus beaucoup, et aussi de créations plus personnelles. Une batterie présente et puissante, une basse imperturbable, deux guitares bien électriques complémentaires (dont un guitar-heroe), une voix atypique…

Le groupe 4 Lau Memory est issu de Fontenay-le-Comte, ce quatuor compose un rock noise chanté principalement en français, 2 guitares et une basse aux riffs entêtants et une batterie aux rythmes incisifs. .

La Chopine 137 Rue de la République

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 65 09

English :

Concert at La Chopine

German :

Konzert in La Chopine

Italiano :

Concerto a La Chopine

Espanol :

Concierto en La Chopine

L’événement 4 Lau Memory and the Pictones Concert La Chopine Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin