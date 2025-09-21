4 saisons Édition Automne- Chasse aux Kuriosités et Arts de la Rue Plobannalec-Lesconil

Chapelle de Plonivel Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La commune et le Conseil municipal des enfants (CME) organisent le quatrième événement du projet municipal Animations 4 saisons . Les jeunes élus du CME ont le double objectif de participer à la vie de la commune ces animations et de réaliser un projet s’inscrivant dans les Journées européennes du patrimoine.

14h -Organisée avec l’association des Archikurieux, les enfants proposeront une chasse aux Kuriosités autour de Plonivel, par le biais d’un livret jeux, afin de faire découvrir des endroits et des monuments insolites du patrimoine communal aux autres enfants et aux adultes.

17 h 17 place aux arts de la rue avec la compagnie Casus Délires qui présentera son spectacle « Qu’est-ce ? ».

C’est une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de folles histoires drôles et poétiques le tout en musique. Ce spectacle est à la croisée du mime et de l’art clownesque. Bref, « Qu’est-ce ? ne dit rien mais ça raconte beaucoup.

Les enfants proposeront gâteaux et boissons mais aussi des cartes postales de la commune afin de financer un voyage à Paris.

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, le public est invité à utiliser les

modes de déplacements doux. Il n’y a pas d’aire de stationnement à proximité immédiate. Cependant des emplacements seront réservés aux PMR .

Chapelle de Plonivel Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

