4° Salon du livre La Petite-Pierre

4° Salon du livre La Petite-Pierre samedi 15 novembre 2025.

4° Salon du livre

59 Rue Principale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir la quatrième édition du Salon du Livre à La Petite Pierre, de nombreuses animations vous attendent tout au long du week-end.

La bibliothèque de La Petite-Pierre et l’Association LPP Animation vous propose leur 4° salon du livre.

Rencontres d’auteurs pour adulte et enfants

Vente de livres neufs et d’occasion

Animations pour tous et gratuites

Exposition

Petite restauration sur place boissons chaudes (vin chaud, café, chocolat), bretzels et crêpes 0 .

59 Rue Principale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 47 00 bibliotheque@la-petite-pierre.fr

English :

Come and discover the fourth edition of the Salon du Livre in La Petite Pierre, with a wide range of events all weekend long.

German :

Entdecken Sie die vierte Ausgabe der Buchmesse in La Petite Pierre. Das ganze Wochenende über erwarten Sie zahlreiche Veranstaltungen.

Italiano :

Venite a scoprire la quarta edizione del Salon du Livre a La Petite Pierre, con una serie di eventi in programma per tutto il fine settimana.

Espanol :

Venga a descubrir la cuarta edición del Salón del Libro en La Petite Pierre, con toda una serie de actos programados para usted durante todo el fin de semana.

