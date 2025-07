4 VINS 10 MINUTES A BORD Colombiers

4 VINS 10 MINUTES A BORD Colombiers samedi 2 août 2025.

4 VINS 10 MINUTES A BORD

Avenue de Béziers Colombiers Hérault

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-05 2025-08-09 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-08-30

« À bord d’un bateau ponton de 10 personnes, partez à la découverte du Canal du Midi au coucher du Soleil. Sous les mots d’Anaïs, guide conférencière spécialisée en oenotourisme, venez goûter des vins et des produits d’exception, tous issus de producteurs locaux. De Pierre Paul Riquet à la révolte des vignerons, tout en passant par les installations sur la colline d’Ensérune, vous aurez 90 minutes de navigation à travers l’Histoire. » .

Avenue de Béziers Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 6 46 40 61 87

English :

« Aboard a 10-person pontoon boat, discover the Canal du Midi at sunset. Under the guidance of Anaïs, a guide specialized in wine tourism, come and taste exceptional wines and products, all from local producers. From Pierre Paul Riquet to the winegrowers’ revolt, via the installations on the hill of Ensérune, you’ll have 90 minutes to learn all about the Canal Midi

German :

« An Bord eines Pontonbootes für 10 Personen können Sie den Canal du Midi bei Sonnenuntergang erkunden. Unter den Worten von Anaïs, einer auf Weintourismus spezialisierten Fremdenführerin, können Sie außergewöhnliche Weine und Produkte probieren, die alle von lokalen Erzeugern stammen. Von Pierre Paul Riquet über den Aufstand der Winzer bis hin zu den Anlagen auf dem Hügel von Ensérune haben Sie 90 Minuten Zeit

Italiano :

« A bordo di un pontone per 10 persone, scoprite il Canal du Midi al tramonto. Sotto la guida di Anaïs, una guida specializzata in enoturismo, potrete degustare vini e prodotti eccezionali, tutti provenienti da produttori locali. Da Pierre Paul Riquet alla rivolta dei viticoltori, passando per le installazioni sulla collina di Ensérune, avrete 90 minuti per conoscere il Canal du Midi

Espanol :

« A bordo de un pontón para 10 personas, descubra el Canal du Midi al atardecer. De la mano de Anaïs, guía especializada en enoturismo, venga a degustar vinos y productos excepcionales, todos ellos de productores locales. De Pierre Paul Riquet a la revuelta de los viticultores, pasando por las instalaciones de la colina de Ensérune, dispondrá de 90 minutos para aprenderlo todo sobre el Canal du Midi

