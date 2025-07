4° Vinyl Pop Up Market de Lyon La Rayonne Villeurbanne

Dimanche 07 Décembre 2025, La Rayonne accueille son 4ème Vinyl Pop-Up Market.

De 10h00 à 18h00, les nombreux exposants professionnels, particuliers et associatifs présents sur place proposeront des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés accessibles à toutes les bourses !

L’occasion de venir flâner entre amis ou en famille et d’échanger entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes. Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro, variétés française et internationale… tous les courants musicaux seront représentés.

Vous l’aurez compris, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, le 4° Vinyl Pop-Up Market de Lyon sera The place to be en ce dernier dimanche de décembre !

Évènement Facebook : [https://www.facebook.com/events/1486388416072556/](https://www.facebook.com/events/1486388416072556/)

