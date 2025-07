4 visites guidées par jour au château d’Oudon ! Oudon

4 visites guidées par jour au château d’Oudon !

11 Rue du Pont-Levis Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-16

2025-08-15 2025-08-16

Le Moyen Âge comme si vous y étiez, au cœur du château d’Oudon

Les 15, 16 et 17 août, vivez l’histoire autrement avec 4 visites guidées par jour.

Durant le week-end du 15 août, franchissez les portes du château d’Oudon et laissez-vous guider, entouré par des pierres de plus de 600 ans.

À 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, un guide en chair et en mots vous dévoilera son histoire, et vous fera découvrir son architecture, à la fois typique du Moyen Âge, et originale par la forme octogonale de sa tour.

Après la visite, déambulez librement dans le donjon costumes, jeux et manipulations, parcours interactif Les Secrets du Moyen Âge, exposition L’Art de la construction médiévale…

Et à ne pas manquer l’ascension jusqu’au sommet du donjon, avec vue imprenable sur la Loire et le village d’Oudon.

Une parenthèse historique et ludique pour toute la famille, entre immersion patrimoniale et plaisir de découverte. .

11 Rue du Pont-Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04

English :

The Middle Ages as if you were there, in the heart of the Château d’Oudon

German :

Das Mittelalter, als wären Sie dabei, im Herzen des Schlosses von Oudon

Italiano :

Il Medioevo come se foste lì, nel cuore dello Château d’Oudon

Espanol :

La Edad Media como si estuviera allí, en el corazón del castillo de Oudon

