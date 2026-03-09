40ᵉ Randonnée de Lains Salle communale de Lains Montlainsia
40ᵉ Randonnée de Lains le dimanche 26 avril à la salle communale de Lains (commune de Montlaisia) à partir de 8h jusqu’à 14h30.
3 circuits 8 km, 12 à 13 km, 17 à 20 km
Randonnée libre sans classement points de réconfort sur circuits, souvenir à l’arrivée, buvette et gaufres à l’ancienne.
Inscription sur place ou par SMS .
Salle communale de Lains 171 Grande Rue Montlainsia 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 11 48 28 association.de.montlainsia@gmail.com
