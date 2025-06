Gironde

Elle fait référence aux 40 premières heures et aux 40 dernières minutes à l’école. Les premiers travaux des étudiants de licence 1 voisinent avec les projets de fin d’étude (PFE) des étudiants de master 2.

Septembre 2024, une centaine d’étudiants font leur 1ère rentrée à l’ENSAP Bordeaux ; les premiers pas.

Juin 2025, une autre centaine d’étudiants concluent leur formation par un projet de fin d’études en architecture ou en paysage ; le dernier pas.

L’installation 40/40 juxtapose les travaux produits par les étudiants de première année lors d’une semaine intensive avec une sélection des Projets de Fin d’Etudes des étudiants de cinquième année. Elle propose de porter un regard sur les deux extrémités d’un parcours d’études en architecture et en paysage à Bordeaux.

Ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du patrimoine les 20 et 21.09

Soirée de présentation le 09.09

Fermeture estivale du 5 au 29.08

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES / ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX / RUMEURS RADIO

Installation 40/40 encadrée par les enseignants Fabienne Darricau et David Delesalle (Licence 1), Vincent Arné et Aline Rodrigues Lefort (Master 2), avec la participation des étudiants Céleste Brodeur, Guilhem Boissière et Alexandra Roscovanu (L1) et Anna Favre, Laïka Lubin et Florine Mberi(M1).

*Ce projet de 4 mois est conçu avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Il constitue une immersion dans le monde de l’enseignement de l’architecture avec des workshops, installations, conférences et expositions du 17 avril au 21 septembre 2025.

Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le 308MA, en collaboration avec l’ENSAP Bordeaux, poursuit la 2ème édition de la programmation École en scène* avec l’installation 40/40. exposition

Fabienne Darricau