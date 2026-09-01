40 ans association Gymnastique Volontaire Alleins (Nouvelle dénomination Alleins Sport Vitalité) Rue du 8 mai 1945 Alleins
samedi 19 septembre 2026 · Rue du 8 mai 1945 · Alleins
Informations pratiques
Alleins
40 ans association Gymnastique Volontaire Alleins (Nouvelle dénomination Alleins Sport Vitalité)
Samedi 19 septembre 2026 de 19h à 0h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez fêter les 40 ans de la Gymnastique Volontaire à Alleins !
Soirée DJ Borghi à l’occasion des 40 ans de l’association Gymnastique Volontaire d’Alleins (nouvelle dénomination Alleins Sport Vitalité)
Repas Cochon à la broche, accompagnement de légumes, pomme de terre, fromage, tarte aux pommes pour les adultes
Hot dog, frites et glace pour les enfants.
Réservation avant le 15 septembre 14h.
Achat des places à La Mie d’Alleins, au Spar et au Tabac d’Alleins .
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur g.v.alleins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate the 40th anniversary of Gymnastique Volontaire %E0 Alleins!
L’événement 40 ans association Gymnastique Volontaire Alleins (Nouvelle dénomination Alleins Sport Vitalité) Alleins a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Massif des Costes
À voir aussi à Alleins (Bouches-du-Rhône)
- Fête de l’Amande et de l’Amandier Alleins 27 septembre 2026