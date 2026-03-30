40 ans de Jet FM : Séance d’écoute au Cinématographe Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 20:30 – 22:00

Gratuit : non 3 € Tout public

JET FM fête ses 40 ans – Séance d’écouteLa radio associative Jet FM, diffusée sur le 91.2, a vu le jour en 1986, au cœur du quartier Bellevue à Saint-Herblain. Sa programmation alternative défend l’expérimentation sonore, la création indépendante, les formats longs et une diversité de paroles à l’antenne. Jet diffuse plus de 70 programmes musicaux, culturels, politiques et sociaux, propose toute l’année des ateliers d’éducation aux médias et des actions artistiques et culturelles, et soutient la création sonore dans toute sa multiplicité : fiction, documentaire, électro-acoustique, poésie, paysages sonores… A l’occasion de cet anniversaire, Jet propose toute l’année des événements publics pour célébrer le son sous toutes ses formes : séances d’écoutes, performances, spectacles radiophoniques, concerts, ateliers, plateaux radio…Ça commence en avril avec un cycle de séances d’écoute et de rencontre dans des cinémas. Vivez l’expérience collective d’une séance d’écoute. Plongé·es dans la pénombre, ressentez la puissance d’évocation du son, fermez les yeux et laissez-vous guider par vos oreilles. SEANCE AU CINEMATOGRAPHE :A l’instar d’un programme de courts-métrages, Jet vous a concocté, pour cette séance spéciale un programme de plusieurs courtes créations sonores de fiction, poésie, théâtre ou expérimentation sonore. Venez découvrir la richesse de la création locale des réalisateurices Anne-Line Drocourt, Christophe Havard, Erell Latimier, Anne-Laure Lejosne. Séance introduite par Jet FM et suivie d’un échange avec certaines des réalisateurices.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.jetfm.fr/les-40-ans-de-jet/



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