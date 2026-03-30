40 ans de Jet FM : Séance d’écoute au Concorde Cinéma le Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:30 – 22:30

Gratuit : non 3 € Tout public

JET FM fête ses 40 ans – Séance d’écouteLa radio associative Jet FM, diffusée sur le 91.2, a vu le jour en 1986, au cœur du quartier Bellevue à Saint-Herblain. Sa programmation alternative défend l’expérimentation sonore, la création indépendante, les formats longs et une diversité de paroles à l’antenne. Jet diffuse plus de 70 programmes musicaux, culturels, politiques et sociaux, propose toute l’année des ateliers d’éducation aux médias et des actions artistiques et culturelles, et soutient la création sonore dans toute sa multiplicité : fiction, documentaire, électro-acoustique, poésie, paysages sonores… A l’occasion de cet anniversaire, Jet propose toute l’année des événements publics pour célébrer le son sous toutes ses formes : séances d’écoutes, performances, spectacles radiophoniques, concerts, ateliers, plateaux radio…Ça commence en avril avec un cycle de séances d’écoute et de rencontre dans des cinémas. Vivez l’expérience collective d’une séance d’écoute. Plongé·es dans la pénombre, ressentez la puissance d’évocation du son, fermez les yeux et laissez-vous guider par vos oreilles. IL SUFFIT D’ECOUTER LES FEMMES de Julie Auzou produit par l’INA2025 – 2 x 30 min.À l’occasion des 50 ans de la loi Veil, l’INA a initié une collecte de témoignages sur l’avortement clandestin avant 1975. Julie Auzou s’est emparée de cette parole inédite pour en tirer un récit choral, mi-documentaire mi-fiction, et faire entendre l’histoire méconnue de ces femmes qui, parfois au péril de leur vie, ont effectué un des gestes les plus féministes qui soit… Séance introduite par Jet FM et suivie d’un échange avec Julie Auzou

Cinéma le Concorde Nantes 44100



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