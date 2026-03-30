40 ans de JET FM : Séance d’écoute documentaire sonore Cinéma Le bonne garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 18:45 – 20:30

Gratuit : non 3 € Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

JET FM fête ses 40 ans – Séance d’écouteLa radio associative Jet FM, diffusée sur le 91.2, a vu le jour en 1986, au cœur du quartier Bellevue à Saint-Herblain. Sa programmation alternative défend l’expérimentation sonore, la création indépendante, les formats longs et une diversité de paroles à l’antenne. Jet diffuse plus de 70 programmes musicaux, culturels, politiques et sociaux, propose toute l’année des ateliers d’éducation aux médias et des actions artistiques et culturelles, et soutient la création sonore dans toute sa multiplicité : fiction, documentaire, électro-acoustique, poésie, paysages sonores…A l’occasion de cet anniversaire, Jet propose toute l’année des événements publics pour célébrer le son sous toutes ses formes : séances d’écoutes, performances, spectacles radiophoniques, concerts, ateliers, plateaux radio…Ça commence en avril avec un cycle de séances d’écoute et de rencontre dans des cinémas. Vivez l’expérience collective d’une séance d’écoute. Plongés dans la pénombre, ressentez la puissance d’évocation du son, fermez les yeux et laissez-vous guider par vos oreilles. 1ère séance : »Élever, Abattre, Se nourrir » de Damien FOURCOT – 39 minutesVoyage sonore de la ferme à l’abattoir paysan. En 2025, en Loire Atlantique, il n’y a plus d’abattoir pour les Porcins, Ovins et Caprins. Pourtant, la fin de vie des animaux reste une étape obligée de l’élevage. Soucieux de la condition des animaux avec lesquels ils vivent, travaillent, tissent des liens et souhaitant assumer pleinement l’ultime étape en respectant l’animal jusqu’à sa mise à mort, des paysans éleveurs montent l’association APPPOC qui propose un projet d’abattoir paysan tâcheron.Séance introduite par Jet FM et suivie d’un échange avec Damien Fourcot et un éleveur de l’APPOC.

Cinéma Le bonne garde Nantes 44200



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