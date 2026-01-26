40 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne Frasne

40 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne

Cette année, la Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne Bouverans fête ses 40 ans ! La Communauté de communes Frasne Drugeon organise 5 évènements phares pour souffler la 40ème bougie ! Conférences, théâtre, animations, visites guidées et même un voyage dans le futur vont rythmer 2026.

Entrée libre pour tous les événements

Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la Communauté de communes Frasne-Drugeon .

