40 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne Frasne

40 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne
Communauté de communes Frasne-Drugeon Frasne Doubs
Gratuit
Début : 2026-02-05
fin : 2026-12-08
2026-02-05
Cette année, la Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne Bouverans fête ses 40 ans ! La Communauté de communes Frasne Drugeon organise 5 évènements phares pour souffler la 40ème bougie ! Conférences, théâtre, animations, visites guidées et même un voyage dans le futur vont rythmer 2026.
Entrée libre pour tous les événements
Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la Communauté de communes Frasne-Drugeon .
Communauté de communes Frasne-Drugeon Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tourbieres@frasnedrugeon-cfd.fr
