40 ans de la Réserve, rendez-vous dans le futur en 2046 ! Salle des fêtes Bouverans

La Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne Bouverans, c’est déjà 40 ans d’action pour protéger l’un des plus grands complexes tourbeux de montagne de France et permettre aux visiteurs d’en découvrir toutes ses richesses. A cette occasion, les tourbiers, passionnés par l’histoire du site, les jeunes, et les élus du territoire ont rédigé des lettres pour imaginer l’avenir de la tourbière Je me suis endormi, et dans mes rêves, je t’ai vu dans le passé. Je me réveille 20 ans après, et je te vois… Qui es-tu devenu ? . Un temps fort pour écouter les messages des tourbiers et des jeunes, livrés aux générations futures. Les lettres seront glissées dans une capsule temporelle qui sera scellée pour les 20 ans à venir. .

