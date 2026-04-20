Saint-Yvi

40 ans de l’association de Locmaria An HentChapelle de Locmaria An Hent

Locmaria An Hent Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’association de Locmaria an Hent fête cette année ses 40 ans d’existence. Elle organise un cochon grillé le 10 mai, des animations auront lieu l’après-midi ainsi qu’un concert.

16€ le repas .

Locmaria An Hent Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 6 16 29 44 59

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English :

L’événement 40 ans de l’association de Locmaria An HentChapelle de Locmaria An Hent Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-04-20 par OTC CCA