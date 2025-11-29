40 ans de l’ensemble instrumental de pontenx les forges

Salle polyvalente Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvMpqA8EbbRJSyuyyDAdWQn51cvwL7mRQvjCHQEmfNh67KmA/viewform?usp=dialog

lien pour s inscrire à la journée

09H30 petit déjeuner en musique

ensuite répétitions

12H apéritif offert par l’acap et repas payant ;s’inscrire (lien)

14H30 répétitions

20H30 CONCERTS

cercle bleu jazz, acap choeur , EAC (ensemble à cordes )

et ensemble instrumental de pontenx

entrée au chapeau .

Salle polyvalente Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 06 16 76 bourille.jean@orange.fr

L’événement 40 ans de l’ensemble instrumental de pontenx les forges Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Mimizan