40 ans de l’ensemble instrumental de pontenx les forges Pontenx-les-Forges samedi 29 novembre 2025.
Salle polyvalente Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – –
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvMpqA8EbbRJSyuyyDAdWQn51cvwL7mRQvjCHQEmfNh67KmA/viewform?usp=dialog
lien pour s inscrire à la journée
09H30 petit déjeuner en musique
ensuite répétitions
12H apéritif offert par l’acap et repas payant ;s’inscrire (lien)
14H30 répétitions
20H30 CONCERTS
cercle bleu jazz, acap choeur , EAC (ensemble à cordes )
et ensemble instrumental de pontenx
entrée au chapeau .
Salle polyvalente Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 06 16 76 bourille.jean@orange.fr
