Isigny-sur-Mer

40 ans du Beurre et de la Crème d’Isigny AOP

Parvis de l’hôtel de Ville Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’ODG Beurre et Crème d’Isigny AOP organise les 40 de ses deux AOP.

L’ODG Beurre et Crème d’Isigny AOP organise les 40 de ses deux AOP.

Au programme dégustations, animations culinaires, animations enfants, expositions, musique et food truck. .

Parvis de l’hôtel de Ville Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 6 26 30 75 03 aurelie.dechaufour@isysme.com

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English : 40 ans du Beurre et de la Crème d’Isigny AOP

The ODG Beurre et Crème d’Isigny AOP is organising the 40th anniversary of its two PDOs.

L’événement 40 ans du Beurre et de la Crème d’Isigny AOP Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Isigny-Omaha