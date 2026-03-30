40 ans du Champagne Marie Demets Gyé-sur-Seine
40 ans du Champagne Marie Demets Gyé-sur-Seine samedi 20 juin 2026.
40 ans du Champagne Marie Demets
1 Bis rue de la nation Gyé-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer les 40 ans du Champagne Marie Demets !
Au programme:
– démonstrations de savoir-faire de plusieurs artisans (démonstration de vitrail par l’atelier de Cath à 11h30 et 15h30, réalisation d’une œuvre avec du vin avec le peintre Stéphane Hauton à 14h)
– visites du vignobles (départ en navette toutes les heures au domaine) et ateliers dosages, dégorgement et démonstration (à 11h, 13h ,15h)
– stands de producteurs locaux
– activités ludiques pour les enfants
– exposition retraçant les 40 ans de la maison
Restauration brasero (burgers, entrecôte et option végétarienne) proposée par la Fine Gueule.
Crêpes et des glaces à l’italienne par la famille Gillot de la gaufrerie de Troyes.
Bar à champagne, softs de la Maison Bellot. .
1 Bis rue de la nation Gyé-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 3 25 38 23 30 contact@champagnemariedemets.fr
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English :
L’événement 40 ans du Champagne Marie Demets Gyé-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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