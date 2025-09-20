40 ANS DU COMITÉ DES FETES DE LANTA Rue de Crouzelys Lanta

40 ANS DU COMITÉ DES FETES DE LANTA Rue de Crouzelys Lanta samedi 20 septembre 2025.

40 ANS DU COMITÉ DES FETES DE LANTA

Rue de Crouzelys Place de la Poste Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le comité des fêtes de Lanta célèbre ses 40 ans !

La fête aura lieu le samedi 20 septembre 2025, au boulodrome de LANTA à partir de 17h.

Au programme

o A 17h, démonstration et initiation à la country gratuite avec le groupe Revélois The Red Riders .

o Dès 19h, apéritif offert par le comité

o Restauration sur place avec le paradis rôti de Mat viandes cuites au brasero ou au smoker à partir de 12€.

o Dès 22h, soirée années 80 et une Surprise ! .

Rue de Crouzelys Place de la Poste Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Lanta festival committee celebrates its 40th anniversary!

German :

Das Festkomitee von Lanta feiert sein 40-jähriges Bestehen!

Italiano :

Il Comitato del Lanta Festival celebra il suo 40° anniversario!

Espanol :

El Comité del Festival de Lanta celebra su 40 aniversario

L’événement 40 ANS DU COMITÉ DES FETES DE LANTA Lanta a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE