Saint-Sulpice-de-Guilleragues

40 ans du Comité des fêtes

1 le Bourg Ouest Saint-Sulpice-de-Guilleragues Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 08:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Cette année, le Comité des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Guilleragues célèbre ses 40 ans et vous invite à partager trois jours exceptionnels de fête, de convivialité et de bonne humeur. Entre amis, en famille ou entre voisins, chacun trouvera son bonheur au cœur de ce week-end festif placé sous le signe du partage et de la convivialité. Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, découvrir les richesses locales et célébrer ensemble quatre décennies de passion et d’engagement au service de la vie du village. .

1 le Bourg Ouest Saint-Sulpice-de-Guilleragues 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 86 19 26 randosaintsulpiced@gmail.com

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English : 40 ans du Comité des fêtes

L’événement 40 ans du Comité des fêtes Saint-Sulpice-de-Guilleragues a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers