40 ans du label « Ville d’Art et d’Histoire » : renouveler le regard sur l’architecture Samedi 20 septembre, 15h00 Place Hardy de Lévaré Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Depuis 1993, date de l’obtention de ce label prestigieux, la Ville de Laval a fait du renouvellement du cadre de vie de ses habitants une priorité. À l’occasion d’une visite à deux voix avec les témoins de ces chantiers, revivez les grandes étapes de la valorisation du patrimoine du centre historique.

Place Hardy de Lévaré 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire Porte Beucheresse

