40 ans du Roc Aveyron Onet-le-Château

Le ROC fête ses 40 ans.
Rendez-vous le samedi 17 janvier 2026 à l’Athyrium d’Onet-le-Château pour célébrer ensemble 40 ans de passion, d’émotions et de partage autour du handball rocistes.
Au programme
18h00 Ouverture des portes
19h00 Témoignages
20h00 Repas convivial (menu unique)
21h30 22h00 Soirée DJ & dance floor pour prolonger la fête !
Cette soirée anniversaire sera l’occasion de revivre les grands moments du club, de retrouver licenciés, bénévoles, partenaires, supporters… et partager tous ensemble l’énergie qui fait vibrer le ROC depuis quatre décennies.
Réservation obligatoire pour participer au repas.
Lien de réservation https://tinyurl.com/msbesv5d
On compte sur vous pour souffler avec nous les 40 bougies du ROC Aveyron Handball.
Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie
English :
The ROC celebrates its 40th anniversary.
Join us on Saturday January 17, 2026 at the Athyrium d?Onet-le-Château to celebrate 40 years of passion, emotion and sharing around ROC handball.
