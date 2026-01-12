40 ans du Roc Aveyron Onet-le-Château

40 ans du Roc Aveyron

Le ROC fête ses 40 ans.

Rendez-vous le samedi 17 janvier 2026 à l’Athyrium d’Onet-le-Château pour célébrer ensemble 40 ans de passion, d’émotions et de partage autour du handball rocistes.

Au programme

18h00 Ouverture des portes

19h00 Témoignages

20h00 Repas convivial (menu unique)

21h30 22h00 Soirée DJ & dance floor pour prolonger la fête !

Cette soirée anniversaire sera l’occasion de revivre les grands moments du club, de retrouver licenciés, bénévoles, partenaires, supporters… et partager tous ensemble l’énergie qui fait vibrer le ROC depuis quatre décennies.

Réservation obligatoire pour participer au repas.

Lien de réservation https://tinyurl.com/msbesv5d

On compte sur vous pour souffler avec nous les 40 bougies du ROC Aveyron Handball. 20 .

Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie

English :

The ROC celebrates its 40th anniversary.

Join us on Saturday January 17, 2026 at the Athyrium d?Onet-le-Château to celebrate 40 years of passion, emotion and sharing around ROC handball.

