40 ans du Tube Le Tube Seignosse

Seignosse

40 ans du Tube

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Journée et soirée exceptionnelles le samedi 27 juin puisque Le Tube fêtera ses 40 années, en partenariat avec la Ville de Seignosse.

40 ans du Tube

Samedi 27 juin de 10h à 2h.

Le Tube, Seignosse

Journée et soirée exceptionnelles le samedi 27 juin puisque Le Tube fêtera ses 40 années, en partenariat avec la Ville de Seignosse.

Toute la journée, vous pourrez profiter à partir de 10h d’animations originales de la part d’associations locales et partenaires du Tube.

Des foodtrucks seront aussi sur le parvis toute la journée.

En fin d’après-midi et soirée, plusieurs concerts s’enchaîneront dont le premier en partenariat avec LMA.

Puis des têtes d’affiches qui seront prochainement dévoilées.

Le programme arrivera bientôt. .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 40 ans du Tube

A special day and evening on Saturday June 27 as Le Tube celebrates its 40th anniversary, in partnership with the town of Seignosse.

L’événement 40 ans du Tube Seignosse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Seignosse